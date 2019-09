Perfect Holding améliore les recettes au 1er semestre, prévoit une acquisition

Zurich (awp) - Perfect Holding est parvenue à augmenter son chiffre d'affaires au premier semestre, mais a quelque peu creusé sa perte opérationnelle sur la période. La société lausannoise vise l'acquisition éventuelle d'une entreprise suisse active dans l'industrie des technologies de l'aviation.

La structure chapeautant la société anglaise de négoce de charters d'affaires Oxygen Aviation a vu ses ventes nettes progresser de 16,7% à 7,7 millions de francs suisses entre janvier et fin juin. La perte opérationnelle nette s'est par contre creusée à 0,6 million, contre -0,5 million un an plus tôt, a indiqué vendredi Perfect Holding dans un communiqué.

L'entreprise a cependant légèrement amélioré la situation au niveau des liquidités qui, bien que toujours négatives, ont été ramenées à -0,2 million, après -0,3 million au premier semestre 2018.

Perfect Holding a par ailleurs signé "un protocole d'accord confidentiel concernant l'acquisition éventuelle d'une société suisse", non identifiée et qui est active dans l'industrie des technologies et des logiciels liés à l'aviation.

"Une telle acquisition serait structurée sous la forme d'un échange d'actions à des conditions qui doivent encore faire l'objet d'un accord définitif avec la contrepartie et serait ensuite soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société avant la fin de l'année", a précisé Perfect Holding.

Bien que diluant la participation des actionnaires existants de Perfect Holding, cette opération permettrait à cette dernière de se diversifier "dans un secteur nouveau et plus prometteur, offrant de meilleures marges et un potentiel de croissance accru".

al/