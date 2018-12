PERNOD RICARD : Deutsche Bank reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 147 euros sur Pernod Ricard. Le broker s'interroge : Elliott n'aurait-il pas tapé à la mauvaise porte ? L'annonce d'une prise de participation de 2,5% au sein du groupe est surprenante compte tenue de la surperformance du titre ces 18 derniers mois et du fait que l'action se traite proche de ses plus hauts avec des multiples relativement élevés. De plus, le management s'est déjà engagé dans la simplification de son organisation et dans la réduction des coûts.Enfin, la performance opérationnelle est désormais solide si on l'a compare à celle de longue période.