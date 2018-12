PERNOD RICARD : Oddo BHF reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 150 euros sur Pernod Ricard. Le broker rappelle que les faiblesses du groupe pointées par Eliott sont bien connues et que l'arrivée du fonds opportuniste intervient après la phase de rattrapage boursier du titre. Une priorité plus forte donnée au levier opérationnel est légitime mais ne se traduirait pas par une revalorisation considérable du titre à ce niveau. Pour autant, une évolution de l'actionnariat paraît assez réaliste, estime le courtier.L'acquisition de 2,5% du capital de Pernod Ricard par Eliott est intervenu à un moment (le 3 décembre) où le partenaire historique du groupe français, GBL, a vu disparaître son administrateur, Albert Frère, souligne le bureau d'études.Avec 11% des droits de vote, GBL est le principal allié de Pernod Ricard et le garant de son indépendance. La société Paul Ricard (20,11% des droits de vote), à elle seule, n'a pas la minorité de blocage.Comme le souligne Oddo BHF, le rachat de cette participation par Eliott faciliterait évidemment la mise en application des réformes voulues par le fonds opportuniste.