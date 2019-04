Pernod-Ricard : Barclays initie à 'surpondérer'

02/04/2019 | 11:47

Barclays initie une couverture sur Pernod-Ricard avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 199 euros, dans le cadre d'une note plus générale portant sur les valeurs européennes des boissons alcoolisées.



Selon lui, les titres du secteur ont historiquement offerts des retours élevés via leur exposition à la montée en gamme et aux marchés émergents, mais les changements réglementaires et macroéconomiques récents ont changé les dynamiques de marché.



'Au sein du secteur, nous préférons les spiritueux dans la mesure où l'échelle de prix significative permet encore de la montée en gamme, ainsi que les entreprises exposées à la classe moyenne émergente en Chine', poursuit le broker.



