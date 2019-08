Pernod Ricard : Credit suisse plus optimiste

30/08/2019 | 11:01

Credit suisse salue à son tour les comptes annuels présentés par Pernod Ricard, ainsi que les prévisions formulées à l'occasion. Toujours à l'achat ('surperformance'), les analystes ont relevé leur objectif de cours de 185 à 195 euros.



'L'annonce d'un milliard d'euros de rachats d'actions et le relèvement de l'objectif d'investissement (de 4% à environ 5% du CA net) et de stocks stratégiques (de 200 à 300 millions d'euros) signalent la confiance croissante de la direction dans les perspectives à moyen terme', indique une note de recherche.







