Pernod Ricard : Jefferies relève sa recommandation

02/10/2019 | 14:05

Jefferies relève sa recommandation sur Pernod Ricard de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 175 à 185 euros, le broker y voyant 'l'un des rares dossiers de changement restants dans les boissons'.



'Une croissance des ventes durables est une priorité clé, mais nous voyons une évolution vers une croissance rentable et pensons que la religion actuelle sur les marges sera étendue au-delà de 2021', estime l'intermédiaire.



Jefferies considère en outre que le risque de droits de douanes aux Etats-Unis offre un point d'entrée sur la valeur : selon lui, les investisseurs anticipant une taxe de 25% devraient acheter le titre maintenant.



