Pernod Ricard : Jefferies remonte sa cible

30/08/2019 | 15:21

Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard, titre qui lui parait 'bien valorisé', mais remonte son objectif de cours de 160 à 175 euros au lendemain de la parution des résultats annuels du géant français des spiritueux.



'L'activité est en bonne place avec un levier opérationnel désormais visible et des rendements de capital plus élevés', estime le broker, pour qui l'objectif (d'une croissance interne du ROC) entre 5 et 7% a été fixé par prudence du fait de l'environnement incertain.



