Pernod Ricard : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

02/06/2020 | 09:52

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Pernod Ricard avec un objectif de cours ajusté de 166 à 167 euros, dans le sillage d'un rehaussement de ses estimations pour le géant français des spiritueux.



Le bureau d'études souligne que la guidance donnée par le groupe le 24 mars est toujours valide, et que la surprise négative que constitue le confinement total indien est compensée par les ventes 'off-trade' aux Etats-Unis plus dynamiques que prévu.



