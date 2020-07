Pernod Ricard : Oddo ajuste sa cible

24/07/2020 | 12:07

Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' sur Pernod Ricard avec un objectif de cours ajusté de 163 à 164 euros, au lendemain d'un relèvement par le groupe de sa prévision de ROC 2019-20 à une baisse organique de 15%, contre -20% attendu auparavant.



Selon l'analyste, le titre se traite à environ 22 fois en PE 2021, niveau de valorisation qui lui semble 'relativement peu exigeant' au regard du rerating de certains pairs et des perspectives de rebond des ventes et des BPA chez Pernod Ricard.



Le bureau d'études a revu à la hausse son estimation de BPA pour les exercices 2019-20 (+7%) et 2020-21 (+1%) du géant français des spiritueux, mais a laissé son estimation quasiment inchangée pour 2021-22.



