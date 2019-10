Pernod Ricard : Oddo confirme son conseil après le CA

17/10/2019 | 15:09

Oddo note un ralentissement de la croissance organique plus important que prévu. La croissance organique du premier trimestre 2019/20 est inférieure aux attentes. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 180 E.



Pernod Ricard a affiché un chiffre d'affaires de 2.483 millions d'euros, en croissance faciale de +4% avec un effet de change positif principalement dû au dollar, et en croissance interne de +1,3%.



Oddo souligne également le fort ralentissement de la zone Asie, le bon trimestre dans la zone Amériques grâce aux Etats-Unis (+6%) et la bonne surprise en Europe (+3%).



La direction a confirmé son objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant pour l'année 2019/20 de +5% à +7%.



