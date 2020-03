Pernod Ricard : Oddo confirme son conseil après le warning

24/03/2020 | 10:07

Le groupe vise désormais une baisse organique de son EBIT courant de 20% (contre une croissance de 2% à 4% depuis la dernière révision de guidance en février).



Le groupe indique ne pas avoir de problème de liquidité avec des lignes de crédit en cours de 3.4 MdE, dont plus de 3 MdE n'ont pas encore été tirées.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et abaisse son objectif à 162 E (contre 180 E).



' Nous estimons que la chute du cours depuis début février (-16%) intègre déjà une partie des révisions d'estimations attendues suite à l'expansion du virus à différents marchés ' indique Oddo.



' Cette révision découle du changement d'analyste, de l'intégration de premières hypothèses d'impact du COVID-19 sur les ventes et de la mise à jour de nos hypothèses de marché (prime de risque à 8% notamment) ' rajoute le bureau d'analyses.



