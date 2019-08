Pernod Ricard : Oddo confirme son conseil après les résultats

30/08/2019 | 09:53

Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2018/19 de 9 182 ME, en hausse de 5,3% en publié et de 6% en organique. ' Cela se traduit par une croissance organique plus élevée qu'attendu au 4ème trimestre à 5% contre un consensus de +4%e ' indique Oddo.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 180 E.



Le bureau d'analyses souligne que c'est la zone Asie/reste du monde qui tire la croissance du 4ème trimestre avec un CA à +14%, soutenue par la Chine et l'Inde.



' Le ROC 2018/19 croit de 9.5% à 2 581 ME. La croissance organique est ressortie supérieure aux attentes à +8.7% vs cons +8%, soit son plus haut niveau depuis 2012 ' précise Oddo.



Le groupe s'attend à une croissance organique de l'EBIT 2019/20 oscillant entre 5% et 7%. ' C'est inférieur aux attentes du consensus qui table sur +8% '.



' Nous continuons de penser que le groupe a largement la capacité d'atteindre ses objectifs de MT (CA entre +4 et 7% en lfl et une hausse de marge de 50/60 pp par an) ' rajoute Oddo.



