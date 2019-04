Pernod Ricard : optimiste, Oddo BHF passe à l'achat

11/04/2019 | 10:12

L'analyste Oddo BHF revoit ce matin sa recommandation sur le titre du groupe Pernod Ricard, passant de 'neutre' à 'achat', en amont de la publication des trimestriels le 18 avril - lesquels sont pourtant attendus 'en ralentissement' par le broker.



De même, l'objectif de cours sur le titre passe de 170 à 180 euros.



Oddo BHF estime en effet, malgré le ralentissement anticipé au T3, que le groupe a la capacité de faire mieux que ses guidances, notamment du fait de la forte rentabilité de la filiale US. 'Le groupe devrait égrener les bonnes nouvelles au cours des 18 mois à venir. Compte tenu de l'amélioration attendue des performances opérationnelles du groupe et du retour à l'actionnaire de façon générale, le titre devrait afficher une prime de 10% à 15% par rapport à son principal concurrent Diageo', écrit ainsi le broker.



'La top line annuelle devrait progresser de près de 6% (consensus +5,7% par rapport à +6,0% en 2017/18) même après le ralentissement du T3. Le groupe se maintient donc dans le haut de sa guidance long terme (+4-7%) et se rapproche des performances de ses concurrents : Diageo, Rémy-Cointreau et Campari. Manquait toutefois jusqu'à présent un levier opérationnel aussi puissant que chez ces derniers.'





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.