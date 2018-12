Pernod Ricard : peut améliorer ses marges (Credit suisse)

13/12/2018 | 11:33

Toujours d'avis d'acheter ('surperformance') l'action du groupe de spiritueux français Pernod Ricard, Credit suisse a ajusté ce matin à la hausse son objectif de cours sur le titre de 150 à 155 euros, après l'arrivée du tour de table du fonds d'investissement activiste américain Elliott.



Certes, 'le 'timing' de la prise de participation d'Elliott dans Pernod semble étrange', attaque Credit suisse : 'les critiques concernant le manque de levier opérationnel, l'historique en termes de fusions-acquisitions et la gouvernance étaient déjà valables avant la hausse de 40% que l'action a connu ces deux dernières années, et donc la réappréciation du titre qui se traite maintenant avec une prime (relativement aux valeurs comparables, ndlr) alors que la croissance organique du groupe, soit 6%, en fait l'un des meilleurs élèves de la classe'.



'Néanmoins, nous sommes d'avis que la marge opérationnelle présente un potentiel d'amélioration', ajoute Credit suisse, tout spécialement en Europe, où elle est inférieure de 440 points de base à celle de Diageo.



La note souligne aussi que les frais de personnel de Pernod Ricard représentent 15,4% de son CA, contre 12,4% chez Diageo. En effet, 'Pernod a toujours été plus décentralisé (que Diageo), mais peut probablement dégager des économies en concentrant les fonctions centrales', suppute Credit suisse. D'autant qu'en la matière, le groupe français a été moins 'agressif' que Diageo ces dernières années.





