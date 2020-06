10ème édition du Responsib'ALL Day : Pernod Ricard annonce que plus de 3,5 millions de litres d'alcool pur ont été produits sur ses sites, permettant de préparer plus de 100 millions de flacons de gel hydroalcoolique de 50 cl

Quant à la production directe de gel hydroalcoolique sur ses sites, Pernod Ricard approche aujourd’hui la barre du million de litres

Regulatory News:

Communiqué de presse, Paris, le 4 juin 2020

Ce 4 juin 2020 aurait dû marquer le 10ème anniversaire du Responsib’ALL Day, évènement annuel qui permet à tous les collaborateurs du Groupe de consacrer une journée entière à des initiatives solidaires au profit des communautés. Si la pandémie exclut d’agir aujourd’hui physiquement sur le terrain, Pernod Ricard (Paris:RI) poursuit néanmoins ses actions au bénéfice des populations du monde entier et est aujourd’hui fier d’annoncer avoir franchi la barre des 3,5 millions de litres d’alcool pur produits afin de pallier la pénurie globale. Le Groupe a par ailleurs fait don de près d’un million de litres de gel hydroalcoolique, produits directement dans ses distilleries.

Le Responsib’ALL Day constitue une des initiatives de développement durable du Groupe. L’an dernier, Pernod Ricard a ainsi dévoilé une ambitieuse feuille de route pour 2030, intitulée Good Times from a Good Place, et d’importantes avancées ont d’ores et déjà été enregistrées dans la réalisation des engagements pris à cette occasion1.

Bien que les règles de distanciation physique n’aient pas permis de célébrer le Responsib’ALL Day prévu ce jour, l’esprit de l’évènement reste intact dans toutes les filiales du groupe grâce aux nombreuses initiatives de solidarité mises en œuvre durant la pandémie.

Outre la fourniture d’alcool pur pour permettre la production de gel hydroalcoolique et la fabrication de gel sur plusieurs sites du Groupe, de nombreuses actions ont également été entreprises, parmi lesquelles :

Don de matériel médical, notamment de ventilateurs, de lits de soins intensifs, et de 475 000 masques ;

Accompagnement du secteur HCR (hôtels, cafés restaurants) et de ses salariés, en affectant plus de 3 millions d’euros à des programmes offrant des repas gratuits et un soutien financier ;

Don de 820 000 dollars supplémentaires, notamment pour soutenir les professionnels de santé ;

Soutien aux fournisseurs en honorant les engagements pris à l’avance.

Enfin, pour marquer cette journée très spéciale pour le Groupe, des dizaines de collaborateurs ont participé à la réalisation d’une vidéo pour exprimer ce que représente pour eux une entreprise responsable. https://youtu.be/LrUVgOJVcYQ

Initiatives de soutien à nos communautés

Les graphiques manquants sont disponibles dans le document original et sur www.pernod-ricard.com.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en FY19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40. Pour en savoir plus : https://www.pernod-ricard.com/fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005903/fr/