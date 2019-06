Agenda economique du mardi 4 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Situation budgétaire de l'Etat / avril BRUXELLES : - 11h00 Inflation en zone euro / mai(estimation rapide) - 11h00 Taux de chômage en zone euro / avril WASHINGTON : - 15h55 Intervention de Jerome Powell à l'ouverture d'une conférence organisée à Chicago par la Réserve fédérale - 16h00 Commandes à l'industrie / avril SOCIÉTÉS : PARIS : - Renault / conseil d'administration attendu - 09h30 Hermès /AG - 11h00 Présentation du 53e salon de l'aéronautique et de l'espace https://www.siae.fr du Bourget (du 17 au 23 juin) - 14h00 Pernod Ricard / conférence téléphonique sur l'activité en Asie - 16h30 Audition de la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher en commission au Sénat sur la proposition de loi sur la sécurisation des réseaux mobiles - Exel Industries / résultats du S1 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

