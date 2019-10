La valeur du jour à Paris - PERNOD RICARD : début d'exercice trop poussif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 3,7% à 160,45 euros, Pernod Ricard accuse la plus forte baisse du CAC 40 après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant. Sur la période de trois mois close fin septembre, le numéro deux mondial des spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 2,483 milliards d'euros, en hausse de 4%. En organique, la croissance ne s'établit qu'à 1,3%, soit en nette décélération par rapport au précédent exercice (+6%). La comparaison avec le premier trimestre de l'an dernier (+10,4%) est encore plus significative.Pour autant, le début de l'année dernière du groupe avait été particulièrement solide en raison de facteurs techniques.Il n'en reste pas moins que le marché est surpris par l'ampleur du ralentissement. Le consensus tablait en effet sur une croissance organique de 3,3%, rappelle ce matin Jefferies. Le broker visait, lui, +3,1%.Aux Etats-Unis son premier marché, les ventes ont progressé de 6% en organique à 674 millions d'euros, soit un montant légèrement inférieur à la prévision du marché (681 millions). Dans son communiqué, le groupe a expliqué que les lancements de nouveaux produits et des achats anticipés ont été les principaux moteurs de sa croissance.En Asie, la situation apparaît plus préoccupante. Le chiffre d'affaires y a atteint 1,116 milliard contre un consensus de 1,146 milliard.Surtout, les ventes en Chine n'ont progressé de 6%, contre +27% un an plus tôt. Une décélération que le groupe met sur le compte d'une hausse des prix de ses cognacs Martell, de sa gestion des stocks de la marque et du déclin du Chivas dans un environnement plus concurrentiel.En Inde également, l’atterrissage est brutal. Les ventes n'ont augmenté que de 3%, contre 34% un an plus tôt, pénalisé par le ralentissement économique et des inondations qui ont pesé sur la consommation.En conférence de presse, le directeur financier s'est dit confiant pour la croissance du chiffre d'affaires dans ces deux pays, mais à moyen terme.Autre déception, les ventes du Global Travel Retail ont reculé de 6% en organique après un très fort premier trimestre 2018/2019. Le groupe a également procédé à des promotions en Europe qui ont pesé en valeur.En Europe en revanche, Pernod Ricard a favorablement surpris avec un chiffre d'affaires de 694 millions, soit au-dessus du consensus qui le donnait à 678 millions. Le groupe a salué des ventes solides en Europe de l'est et le retour de la croissance en Europe de l'ouest.Malgré ce début d'année poussif, Pernod Ricard a confirmé son objectif de croissance organique du résultat opérationnel courant pour l'année 2019/2020 de +5% à +7%. Le groupe a également annoncé le prochain début de son programme de rachat d'actions (un milliard d'euros sur deux ans).Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 185 euros sur le titre malgré un début d'exercice plus mou que prévu. Le bureau d'études souligne que l'action n'a cessé de reculer depuis le début de l'année, ce qui offre une occasion rare d'investir dans un groupe en pleine mutation.