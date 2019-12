Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * ICADE - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 103 euros contre 82 euros. * DANONE - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 88 euros et reste à "neutre". * PERNOD RICARD - RBC relève son objectif de cours à 168 euros contre 148 euros et reste à "performance en ligne avec le secteur". (Service Marchés)

0