PERNOD RICARD : Berenberg confirme sa recommandation d'Achat

Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 204 euros sur Pernod Ricard. Le broker reconnait que de prime abord, ce n'est pas le meilleur moment de recommander le groupe. En effet, l'écart de prix avec les brasseurs n'a jamais été aussi élevé, les pressions sur les prix sont fortes tandis que le Brexit et Hong Hong troublent la visibilité. Pour autant, indique le bureau d'études, l'histoire à long terme est séduisante. Le groupe affiche une progression des marges, une croissance des ventes solides dans l'Apac, dans le travel retail, et aux Etats-Unis.De plus ajoute le courtier, l'arrivée du fonds activiste Elliott en décembre 2018 a rendu l'investissement encore plus intéressant. Depuis, Pernod Ricard a annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros, un plan d’amélioration des marges sur trois ans et une augmentation du dividende, tout en rendant son conseil d'administration plus indépendant.