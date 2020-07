PERNOD RICARD : Berenberg relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours de 150 à 165 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Pernod Ricard. Le broker note que le groupe n'a plus abaissé ses prévisions 2020 depuis le 24 mars malgré sa forte exposition à des zones très affectées par le Covid-19 comme la France, l'Espagne et l'Italie. Le bureau d'études continue d'apprécier un groupe solide dans le marché du "super premium" et qui offre un scénario attractif d'amélioration via des mesures internes.