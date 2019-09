PERNOD RICARD : Bernstein relève sa recommandation à Performance en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a relevé sa recommandation sur Pernod Ricard de Sous-performance à Performance en ligne et revu à la hausse son objectif de cours à 178 euros dans le cadre d'une étude favorable au secteur européen des vins et spiritueux. Le broker a relevé sa valorisation du secteur. Sa valorisation intégrait auparavant une prime de 40% sur l'indice MSCI Europe. Compte tenu des fondamentaux du secteur, de ses performances financières et du sentiment de marché, la prime est passée à 55%, impliquant un multiple de 21,9 fois les bénéfices (22,3 pour Pernod).Concernant le groupe français, le bureau d'études pense que son potentiel de croissance est robuste tant à court qu'à long terme en raison de la dynamique positive du cognac en Chine, du rebond attendu de Jameson aux Etats-Unis et de la domination croissante de ses marques locales premium en Inde.