PERNOD RICARD : JPMorgan confirme son opinion Surpondérer

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 185 euros sur Pernod Ricard, qui reste sa valeur préférée du secteur de la boisson. Le broker a focalisé son étude sur les Etats-Unis où des récents signaux inquiétants ont été décelés du côté de la consommation. Le bureau d'études estime que les craintes d'un affaiblissement de la demande pour les marques du groupe français sont exagérées. L'analyste estime que les mauvais chiffres sont dus en réalité à des problèmes spécifiques liés au recalibrage des stocks par les distributeurs.JPMorgan s'attend à une reprise de la demande américaine au cours de 2020 et prévoit une longue dynamique pour le whisky irlandais (10% des ventes environ), un solide relais de croissance des ventes et des marges.L'analyste assure qu'il attend le premier accès de faiblesse du titre pour se positionner sur le titre alors que la reprise attendue aux Etats-Unis, la demande toujours aussi forte en Chine et la discipline en matière de coûts devraient conduire le groupe à dépasser les attentes en matière de croissance et de marges.Ainsi, il table sur une croissance de 12% du bénéfice par action en 2020, soit la meilleure performance du secteur.