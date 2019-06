PERNOD RICARD : Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 160 euros sur Pernod Ricard. Le broker indique que le groupe a dévoilé sur son site Internet les slides qui seront utilisés lors de conférence financière dédiée à l'Asie organisée cet après-midi à Londres. Pour résumé, souligne le bureau d'études, la région continue, et continuera d'être l'un des principaux moteurs du groupe. Ce dernier s'est dit notamment bien placé pour capter le surcroît de croissance de la Chine et entend consolider sa place de leader en Inde dans le premium et les whiskys.Le courtier apprécie le portefeuille de produits du groupe ainsi que ses qualités d’exécution. Pour autant, il juge titre correctement valorisé.