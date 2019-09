PERNOD RICARD : Jefferies affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 175 euros sur Pernod Ricard. Le broker indique que le temps passé avec la société lui permet de confirmer la bonne position de la société, avec un levier d'exploitation devenue visible et des rendements du capital plus élevés. L'objectif d'une croissance organique de 5 à 7% de l'Ebit reflète un environnement "particulièrement incertain", mais la valorisation comme les estimations du marché ne reflètent pas, selon lui, cette volatilité potentielle qui se cristallise pourtant.Toujours est-il que Pernod Ricard est un investissement attractif compte tenu de sa capacité d’exécution et de son potentiel naturel de croissance.Aujourd'hui conclut Jefferies, le titre est justement valorisé à 23,2 fois ses bénéfices 2020 contre 20,7 fois pour le secteur de la consommation courante.