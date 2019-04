PERNOD RICARD : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 160 euros sur Pernod Ricard. Selon le broker, le numéro deux mondial des vins et spiritueux a annoncé qu'il devenait le 1er juillet prochain le distributeur exclusif des vins des Domaines Barons de Rothschild en Chine. Ce contrat concerne les marques Legende R et SAGA R. En revanche, il n'inclut pas les vins prestigieux Chateau Lafite, Duharr Milon, Rieussec et L'Evangile.Le bureau d'études estime que cette collaboration constitue une opportunité pour Pernod Ricard de compléter son portefeuille de marques de vins en Chine.Si les montants concernés restent faibles (environ deux millions d'euros), ce partenariat permet au groupe de creuser son empreinte dans le domaine de la restauration et d'élargir son offre de vins.Dans ce cadre, l'analyste continue d'apprécier toutes les qualités de Pernod Ricard, et notamment son potentiel de croissance et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Pour autant, ajoute-t-il, le titre semble correctement valorisé.