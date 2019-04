PERNOD RICARD : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 160 euros sur Pernod Ricard dans le sillage de ventes trimestrielles globalement en ligne et de l'annonce d'un objectif de croissance organique du résultat opérationnel courant annuel de 8%. L'analyste continue d'apprécier toutes les qualités de Pernod Ricard, et notamment son potentiel de croissance et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Pour autant, ajoute-t-il, le titre semble correctement valorisé.