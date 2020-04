PERNOD RICARD : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 150 euros sur Pernod Ricard dans l'attente de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre prévue le 23 avril. Le broker juge en premier lieu le consensus trop optimiste. Ce dernier prévoit un repli des ventes (en organique) de 15,9% Alors que l'analyste table sur -21,5%. Sur l'année, le consensus vise un repli de 9,2% des ventes et de 18,7% de l'Ebit, soit des prévisions globalement conformes à celles du groupe. Jefferies escompte, lui, une baisse de 12% des ventes, et de 21,8% de l'Ebit.Ceci étant posé, le bureau d'études continue de plébisciter les solides fondamentaux de Pernod Ricard et de penser que la volatilité induite par le Covid-19 offre des points d'entrée.