Dans le cadre d'une vaste étude sectorielle sur l'impact du coronavirus sur le secteur des biens de consommation courante (agroalimentaire, vins et spiritueux et tabac), Société Générale a abaissé son objectif de cours de 25% à 131 euros et maintenu sa recommandation Conserver sur Pernod Ricard. Le broker a notamment pris en compte la violente chute des ventes, notamment dans le "travel retail.