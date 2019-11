PERNOD RICARD : changements au Comex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paul Duffy, Chairman & Chief Executive Officer de Pernod Ricard North America, et membre du comité exécutif du groupe, a fait part de son intention de quitter le groupe pour revenir en Irlande. Il sera remplacé à compter du 2 décembre 2019 par Ann Mukherjee, actuellement global chief Commercial officer de S. C. Johnson & Son, groupe familial dédié à la fabrication de produits d'entretien ménagers et professionnels. Paul Duffy exercera son mandat jusqu'à cette date.Par ailleurs, après 32 ans d'une longue carrière au sein de Pernod Ricard, Bruno Rain a décidé de faire valoir ses droits à la retraie et quitte le groupe et son poste de chairman and chief executive officer de Pernod Ricard Winemakers.Bryan Fry, actuellement managing director de Pernod Ricard Pacific, est nommé chairman and chief executive officer de Pernod Ricard Winemakers, et remplacera Bruno Rain à compter du 2 décembre 2019.Il sera rattaché à Christian Porta, group managing director de global business development, et deviendra membre du comité exécutif du groupe.Bryan Fry aura pour mission principale l'accélération de la croissance de notre business dans le domaine du vin et sa rentabilité sur le long terme. Pendant les semaines à venir, Bruno accompagnera la transition du nouveau Chairman and CEO.