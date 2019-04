PERNOD RICARD : confirme ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard cède 0,9% à 1154,95 euros. Ce repli se justifie par le ralentissement de la croissance organique (+2,5% sur le seul troisième trimestre après +7,8% au premier semestre). Les analystes étaient d'ailleurs plus ambitieux puisqu'ils tablaient sur + 2,8%. Paradoxe, cette faiblesse boursière pourrait également s'expliquer par la bonne performance, et surtout, les solides perspectives dévoilées par le numéro deux mondial des vins et spiritueux. Une situation qui devrait conduire le fonds activiste Eliott à faire profil bas, au grand dam des spéculateurs qui attendent toujours plus.Pernod Ricard a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires de 2,003 milliards d'euros, en hausse de 4,5%. La croissance organique est ressortie à 2,5%, soit en ralentissement par rapport à la hausse de 6% enregistrée au trimestre précédent.Les analystes tablaient sur 2,6%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,188 milliards, avec une croissance organique de 6,3% tirée par les marchés émergents (+15%). Fort de cette performance, le groupe table sur une croissance organique du résultat opérationnel courant d'environ 8%.Cet objectif du numéro deux mondial des vins et spiritueux ressort dans le haut de sa fourchette de prévision prévue (entre +6% et +8%)." La croissance du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de notre exercice 2018/19 est très forte et diversifiée, conséquence de notre stratégie d'investissement long-terme. Pour l'année en cours, dans un environnement qui reste incertain, nous avons pour ambition de poursuivre une croissance dynamique et diversifiée sur l'ensemble de nos régions et de nos marques", a déclaré le PDG, Alexandre Ricard."Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan stratégique " Transform & Accelerate " : investir pour garantir une croissance qui soit durable et profitable", a-t-il précisé.Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 160 euros sur le titre. L'analyste continue d'apprécier toutes les qualités de Pernod Ricard, et notamment son potentiel de croissance et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Pour autant, ajoute-t-il, le titre semble correctement valorisé.