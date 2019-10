PERNOD RICARD : début d'exercice trop poussif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard chute de près de 4,5% à 159,20 euros, le marché n'a pas digéré le net ralentissement de la croissance du numéro deux mondial des spiritueux au premier trimestre de son exercice 2019/2020. Sur la période de trois mois close fin septembre, le chiffre d'affaires du fabricant du whisky irlandais Jameson et de la vodka suédoise Absolut a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de de 4% à 2,483 milliards d'euros. En organique, c'est-à-dire à change et périmètre constants, la croissance ne ressort qu'à 1,3%, contre +10,4% un an plus tôt.L'ampleur de l'écart est toutefois à relativiser. L'an dernier, le groupe familial avait bénéficié d'achats anticipés de la part des distributeurs chinois en raison de l'avancée du Nouvel An Chinois et d'une base de comparaison très flatteuse en Inde. Au premier trimestre 2017/2018, les ventes indiennes avaient plongé à cause d'une loi interdisant la vente d'alcools aux abords des routes.Il n'en reste pas moins que le marché est surpris par l'ampleur du ralentissement. Le consensus tablait en effet sur une croissance organique de 3,3%.En Asie, son deuxième marché derrière les Etats-Unis, la chute du taux de croissance est particulièrement vertigineuse au premier trimestre 2019/2020: +6% après +21% en Chine, +3% après +34% en Inde.En conférence analystes, le groupe français a précisé les deux principales raisons de cet accès de faiblesse. En Chine, la concurrence s'est accrue dans les bars et les karaokés tandis qu'un Inde, la demande a été affectée par le ralentissement économique et de graves inondations. Pour autant, la société s'attend à une ré-accélération de ses ventes dans ses deux marchés clefs.Pernod Ricard a profité de la conférence pour tempérer les craintes concernant l'impact de la crise politique à Hong-Kong. Le groupe n'y réalise en effet que 0,5% de ses ventes.En revanche, le management a reconnu être exposé, par ordre d'importance, à la hausse des tarifs aux Etats-Unis, à la guerre commerciale, au Brexit et à la détérioration de l'économie mondiale.Dans ce cadre, Pernod Ricard a confirmé son objectif prudent d'une croissance organique de son résultat opérationnel courant 2019/2020 comprise entre 5 et 7% après +8,7% lors du précédent exercice.Dans le sillage de cette publication, Jefferies a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 185 euros sur un titre dont la faiblesse actuelle offre une occasion rare d'investir dans un groupe en pleine mutation.