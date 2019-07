PERNOD RICARD : dévoile plusieurs nomination au sein de la direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guillaume Girard-Reydet, Directeur général de Pernod Ricard Asie du Sud, est nommé Directeur général de Pernod Ricard España and Iberia. Il reporte à Gilles Bogaert, Président-Directeur général de Pernod Ricard EMEA & LATAM, et intègre l'EMEA & LATAM Action Team.Thibault Cuny, Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM, est nommé Directeur général de Pernod Ricard South Asia. Il reporte à Philippe Guettat, Président-Directeur général de Pernod Ricard Asia, et intègre le Comité exécutif de Pernod Ricard Asia.Benoît Laug, actuellement Directeur général de Pernod Ricard Argentina & Uruguay, est nommé Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM. Il reporte à Gilles Bogaert, Président-Directeur général de Pernod Ricard EMEA & LATAM, et intègre l'EMEA & LATAM Action Team.Paul-Robert Bouhier est nommé Directeur général de Pernod Ricard South Africa, tout en conservant ses fonctions de Directeur général de Pernod Ricard Sub-Saharan Africa.Constanza Bertorello, actuellement Directrice des Ressources Humaines et Sustainability & Responsability de Pernod Ricard Argentina et Southern LATAM, est nommée Directrice générale de Pernod Ricard Argentina & Uruguay. Constanza reporte à Benoit Laug, Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM, et intègre le Comité de direction de Pernod Ricard Southern LATAM.Mikkel Olsson, actuellement Directeur du marketing de Pernod Ricard Norway, est nommé Directeur pays de Pernod Ricard Norway. Mikkel reporte à Stéphanie Durroux, Directrice générale de Pernod Ricard Sweden & Northern Europe, et intègre le Comité de direction.Narek Melkonyan, Directeur des ventes et du marketing de Pernod Ricard Armenia, est nommé Directeur pays de Pernod Ricard Armenia. Narek reporte à Ana Beriashvili, Directrice opérationnelle de Yerevan Brandy Company, et intègre le Comité de direction.