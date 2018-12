PERNOD RICARD : en tête du CAC 40, le fonds Elliott comme aiguillon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte hausse du CAC 40 avec une progression de 3,77% à 145,80 euros, Pernod Ricard bénéficie de l’offensive d’Elliott. Le fonds activiste a informé le groupe de vins et spiritueux qu’ils détenait actuellement un « intérêt économique » dans la société supérieur à 2,5% et qu'il avait fait plusieurs propositions à son PDG, Alexandre Ricard.Ses recommandations comprennent le lancement d'un plan d'amélioration opérationnelle plus ambitieux pour combler l'écart de rentabilité avec la concurrence et l'alignement de la gouvernance d'entreprise avec les meilleures pratiques de marché des entreprises comparables.Dans son communiqué, Elliott souligne qu'au " au cours de la dernière décennie, la société a perdu des parts de marché dans des segments clés de son portefeuille et a sous-performé ses principaux comparables sur la base de plusieurs indicateurs " dans un contexte de marché favorable. Il a également pointé du doigt une marge opérationnelle de cinq points inférieure à celle de son plus proche concurrent, Diageo, les plans d'amélioration de la performance opérationnelle n'étant pas parvenus à générer de levier opérationnel. Elliott a aussi mis en avant une sous-performance " significative en termes de rendement total pour ses actionnaires ".Il pose comme diagnostic " une gouvernance d'entreprise inadaptée et à une culture peu ouverte sur l'extérieur ".Elliott a indiqué souhaiter " poursuivre un dialogue constructif avec la société et continuer à travailler de manière collaborative en vue de la mise en place de ces améliorations durables ".