PERNOD RICARD : la stratégie du groupe est la bonne

Pernod Ricard a pris note du communiqué du fond activiste Elliott. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux a rappelé que le dialogue avec ses actionnaires demeurait une priorité pour lui. Pernod Ricard accorde la plus haute importance aux propositions constructives ayant pour objectif commun la création de valeur sur le long terme. Bien qu'il ne soit pas dans la politique du groupe de commenter le contenu des échanges avec des actionnaires donnés, il a tenu à souligner que les membres de la direction de Pernod Ricard ont eu des discussions avec Elliott au cours des dernières semaines.Le conseil d'administration de Pernod Ricard ainsi que son équipe de direction ont assuré être pleinement engagés à servir les intérêts du groupe et de ses actionnaires, et continueront à agir pour réaliser cet objectif primordial.Alexandre Ricard a déclaré : " nous sommes un groupe avec de fortes valeurs familiales engagé sur la création de valeur sur le long terme. Sur les 3 dernières années, nous avons créé plus de 11 milliards d'euros de valeur et notre action a augmenté de 37,7%, dépassant significativement le CAC40 (+5,6%) ou l'Eurostoxx Food & Beverage (-13,4%)"."Ceci dit, la création de valeur sur le long terme ne se mesure pas uniquement à l'aune du cours de l'action mais également en prenant en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes de Pernod Ricard : nos actionnaires, nos 19 000 collaborateurs, nos consommateurs, nos partenaires et fournisseurs", a poursuivi le dirigeant."Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable, durable et profitable en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente", a conclu Alexandre Ricard.