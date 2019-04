PERNOD RICARD : lance sa feuille de route RSE 2030

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard lance aujourd'hui sa feuille de route RSE 2030, partie intégrante de son nouveau plan stratégique, Transform & Accelerate. Cette feuille de route se décline en 8 engagements qualifiés d'ambitieux et concrets, en ligne directe avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations Unies. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux entend répondre aux préoccupations environnementales, avec la préservation des terroirs dont sont issus ses produits, et aux enjeux de responsabilité sociétale, en luttant contre la consommation inappropriée d'alcool.C'est en septembre dernier à New York, lors du Sommet des Dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies, que Pernod Ricard a été la seule entreprise du secteur des vins et spiritueux à être reconnue membre du Global Compact LEAD, démontrant ainsi son engagement constant en faveur des 10 principes de ce dernier et des 17 ODD des Nations Unies.Depuis sa création, Pernod Ricard a placé la RSE au cœur de son action. Il y a 50 ans déjà, son fondateur, Paul Ricard, créait l'Institut Océanographique qui porte son nom et qui contribue à faire progresser la préservation des océans.Depuis lors, le groupe et ses marques ont multiplié les initiatives (tels que le fonds Chivas Venture ou le partenariat d'Absolut Elyx avec Water for People) et avancé significativement dans la réalisation des objectifs environnementaux qu'ils s'étaient fixés sur la décennie 2010-2020.Ainsi, au cours des 8 dernières années, 93% de ses sites de production ont été certifiés ISO 14001 et 95% des vignobles ont obtenu une certification environnementale locale.De plus, le groupe a réduit sa consommation d'eau par litre d'alcool de 20%, ses émissions de carbone de 30% par unité de production et ses déchets mis en décharge sont passés de 10 253 tonnes à seulement 748 tonnes.Les 8 engagements clés de sa feuille de route 2030 s'inscrivent dans 4 grands domaines d'action couvrant l'ensemble des activités du groupe : la préservation des terroirs, la valorisation de l'humain, la production circulaire et la convivialité responsable.Ils répondent aux grands enjeux auxquels le groupe et le Monde sont confrontés, tels que le changement climatique, le respect des Droits de l'Homme ou encore l'élimination des déchets. Chacun de ces engagements est décliné en objectifs quantifiables et mesurables pour 2030.