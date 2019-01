Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard a créé la fonction d'"administrateur référent". Ce poste a été confié à Patricia Barbizet. Le conseil d’administration du buméro deux mondial des vins et spiritueux estime en effet que Patricia Barbizet, reconnue notamment pour son expertise en matière de gouvernance, possède toutes les qualités et les compétences nécessaires pour contribuer activement à garantir la bonne gouvernance de Pernod Ricard. Cette évolution de la gouvernance de la société s’inscrit dans une démarche d’amélioration et d’effort continus.Conformément aux meilleures pratiques en la matière, l'administratrice référente aura, parmi ses prérogatives, la responsabilité d'assurer la relation entre le conseil d'administration et les actionnaires de Pernod Ricard, notamment sur les sujets de gouvernance, et aura pour mission de veiller au bon fonctionnement de la gouvernance de la société et de formuler des propositions pour les améliorer et les renforcer.L'administratrice référente présidera le comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociétale, en remplacement de Madame Nicole Bouton, qui a décidé de démissionner de ce poste.Patricia Barbizet a été élue administratrice indépendante de Pernod Ricard lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2018.Elle a débuté sa carrière en 1977 au sein du groupe Renault. En 1989, elle rejoint le groupe Pinault en qualité de directrice financière et devient, de 1992 à 2018, directrice générale d'Artémis, société d'investissement de la famille Pinault.Elle fut également, de 2014 à 2016, PDG de Christie's International et a présidé, de 2008 à 2013, le comité d'investissement du Fonds Stratégique d'investissement.Patricia Barbizet est également membre du conseil d'administration d'Axa, Fnac-Darty et Total.Elle a récemment été élue à la présidence du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise.