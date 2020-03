PERNOD RICARD :, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 5 mars 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+0,80% à 151,05 euros)Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 190 euros sur Pernod Ricard. Le broker salue le rachat du fabricant japonais de gin haut de gamme Ki No Bi. Cette acquisition confirme la stratégie du groupe de renforcer son portefeuille avec des marques identifiées et qui restent dirigées par leurs fondateurs, souligne le bureau d'études.