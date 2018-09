PERNOD RICARD : récompensé pour son engagement au Global Compact des Nations Unies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard a été reconnu aujourd'hui comme membre du Global Compact LEAD, preuve de son engagement constant envers les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et les dix principes du Global Compact de l'entreprise responsable. Le groupe est la seule société du secteur des vins et spiritueux à recevoir cette distinction cette année.C'est à l'occasion du Sommet des dirigeants du Global Compact des Nations Unies 2018 qui s'est tenu ce jour au siège des Nations Unies à New York que Pernod Ricard a été reconnu comme l'un des participants les plus engagés en faveur de la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable.Le groupe a témoigné son fort engagement au Global Compact des Nations Unies en participant activement à deux programmes d'action : les rapports sur les ODD, Le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.