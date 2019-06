PERNOD RICARD s'offre un bourbon haut de gamme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Du premium sinon rien ! Après le rachat du gin italien Malfy en avril dernier, Pernod Ricard confirme son intérêt pour les alcools artisanaux avec le rachat d’une participation majoritaire dans la marque de whisky "Super Premium" Rabbit Hole Whiskey, dont le siège et l’unité de production sont basés à Louisville. Le prix de vente public de cette gamme de whisky est compris entre 50 et 80 dollars, avec un peu plus de 15 000 caisses vendues à ce jour.Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. L'opération devrait être conclue prochainement, précise Pernod Ricard.Rabbit Hole produit une gamme de spiritueux plusieurs fois récompensés, élaborés dans sa distillerie iconique en plein cœur de Louisville. Ses whiskeys Straight Bourbon et de seigle sont distillés dans un alambic à colonne en cuivre Vendôme à base de céréales rigoureusement sélectionnées, a indiqué Pernod Ricard.Le vieillissement se fait en fûts de chêne américain sous l'influence du climat de Louisville qui allie chaleur estivale et froid hivernal.Selon le groupe français, la catégorie du bourbon est actuellement en pleine renaissance : les consommateurs redécouvrent la qualité et la versatilité de ce spiritueux qui occupe une place de choix au sein de la mixologie contemporaine.À l'instar des partenariats récemment conclus avec le gin super premium Monkey 47, le whiskey de Virginie-Occidentale Smooth Ambler et le mescal Del Maguey, Pernod Ricard s'associe une fois encore avec un entrepreneur : Kaveh Zamanian.Ce dernier, fondateur de Rabbit Hole, a délaissé sa carrière de psychologue et psychanalyste afin de pouvoir se consacrer exclusivement à l'art de la distillation à Louisville. L'accord prévoit que M. Zamanian conserve la majorité de ses parts et qu'il restera en charge des opérations de Rabbit Hole.Ce partenariat stratégique permet à Pernod Ricard de renforcer son portefeuille récemment créé de " Specialty brands ", des marques élaborées par de plus petites distilleries et distribuées par un réseau sélectif.Aux États-Unis, Rabbit Hole intégrera ainsi le portefeuille New Brand Ventures aux côtés de Smooth Ambler et de Del Maguey.Le PDG Alexandre Ricard a déclaré : Ce partenariat illustre parfaitement notre stratégie de long-terme pour une création de valeur durable"