PERNOD RICARD soutenu par des résultats solides

Pernod Ricard bondit de 3,5% à 172,50 euros, soutenu par des résultats annuels supérieurs aux attentes grâce à la Chine. Les investisseurs apprécient également la nette amélioration en termes de retour aux actionnaires. Le numéro deux mondial de spiritueux a augmenté son dividende de près d'un tiers à 3,12 euros et annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'un milliard d'euros sur les deux prochaines années.Alexandre Ricard, le PDG du groupe cible du fonds activiste Elliott, s'est félicité de cette excellente cuvée 2018/2019 qui démontre "une accélération de la performance tout en investissant pour créer de la valeur sur le long-terme".Barclays a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 200 euros sur le titre dans le sillage de cette publication solide.Au titre de son exercice 2018/2019 clos fin juin, Pernod Ricard a réalisé un bénéfice net en repli de 8% à 1,45 milliard d'euros en raison de produits exceptionnels encaissés un an auparavant.Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,581 milliards, avec une croissance interne (à taux de changes constants) de 8,7%. Les analystes tablaient sur 8%. Elle ressort à son plus haut niveau depuis l'exercice 2011/12.Le taux de marge opérationnelle hors effets périmètre et change est en hausse de 74 points de base (+108 points de base en facial).Le chiffre d'affaires s'élève à 9,182 milliards d'euros, avec une croissance interne à 6%, soutenu par un bond de 21% des ventes en Chine, son deuxième marché derrière les Etats-Unis, restés stables.Le groupe affiche sa prudence pour l'exercice en cours avec une croissance interne de son résultat opérationnel courant comprise entre 5% et 7%.Soucieux de profiter de la dynamique chinoise, Pernod Ricard a prévu d'investir 150 millions de dollars sur 10 ans afin de produire, d'ici 2021 du whisky local. Le groupe a par ailleurs annoncé l'acquisition de l'américain Castle Brands, notamment propriétaire du bourbon Jefferson's, pour 223 millions de dollars.Enfin, "dans un processus d'amélioration de la gouvernance engagé depuis plusieurs années" et conformément au souhait d'Elliott, le groupe a annoncé la nomination de deux administrateurs indépendants, Philippe Petitcolin et Esther Berrozpe Galindo en remplacement de Pierre Pringuet et Martina Gonzalez Gallarza.