Pernod Rcard : acquisition du gin Malfy finalisée

21/06/2019 | 07:52

Pernod Ricard annonce la réalisation de l'acquisition du gin italien super-premium Malfy, distillé par la famille Vergnano dans la région italienne de Moncalieri et distribué dans plusieurs marchés internationaux.



Composée de quatre variétés (Originale, Con Limone, Con Arancia et Gin Rosa), la gamme Malfy est élaborée à partir d'ingrédients tels que des baies de genièvre, citrons, oranges sanguines et pamplemousses roses.



Avec cette acquisition annoncée en avril dernier, le géant français de spiritueux étend encore son portefeuille dans les catégories en forte croissance des gins super-premium et aromatisés, suite au partenariat avec Monkey 47 et à l'acquisition d'Ungava.



