Pernod Ricard : A suivre aujourd'hui

Pernod Ricard a enregistré sur l’exercice 2017/2018 un résultat net part du groupe de 1,577 milliard d’euros, en croissance faciale de 13%, grâce notamment à une réduction des frais financiers. Le résultat opérationnel courant du groupe de vins et spiritueux a reculé de 1,5% à 2,358 milliards d’euros, pénalisé par un effet change défavorable de 180 millions d’euros. Il a enregistre une croissance interne de 6,3%, en ligne avec l’objectif annuel révisé : 6%. Le résultat opérationnel courant est conforme aux attentes.Le taux de marge opérationnelle hors effets périmètre et change est en hausse 14 points de base (-34 points de base en facial en raison de l'effet change défavorable).Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,987 milliards d'euros, en recul de 0,3%. La croissance interne s'est accélérée à 6,0% vs +3,6% sur l'exercice précédent." Au cours de l'exercice FY19, dans un environnement géopolitique et monétaire toujours incertain, nous poursuivrons notre stratégie et prévoyons une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant comprise entre + 5% et + 7%, " a déclaré Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.