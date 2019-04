Pernod Ricard : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires de 2,003 milliards d'euros, en hausse de 4,5%. La croissance organique est ressortie à 2,5%, soit en ralentissement par rapport à la hausse de 6% enregistrée au trimestre précédent. Les analystes tablaient sur 2,6%. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires s'est élevé à 7,188 milliards, avec une croissance organique de 6,3% tirée par les marchés émergents (+15%). Fort de cette performance, le groupe table sur une croissance organique du résultat opérationnel courant d'environ 8%.Cet objectif du numéro deux mondial des vins et spiritueux ressort dans le haut de sa fourchette de prévision prévue (entre +6% et +8%)." La croissance du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de notre exercice 2018/19 est très forte et diversifiée, conséquence de notre stratégie d'investissement long-terme. Pour l'année en cours, dans un environnement qui reste incertain, nous avons pour ambition de poursuivre une croissance dynamique et diversifiée sur l'ensemble de nos régions et de nos marques", a déclaré le PDG, Alexandre Ricard."Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan stratégique " Transform & Accelerate " : investir pour garantir une croissance qui soit durable et profitable", a-t-il précisé.