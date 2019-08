Pernod Ricard : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2018/19 de Pernod Ricard s’élève à 9,182 milliards d'euros, avec une croissance interne à 6% (facial +5,3%). Le résultat opérationnel courant s’élève à 2,581 milliards, avec une croissance interne de 8,7% et faciale de 9,5%. Le taux de marge opérationnelle hors effets périmètre et change est en hausse de 74 points de base (+108 points de base en facial). La croissance interne du résultat opérationnel courant à 8,7% atteint son plus haut niveau depuis l’exercice 2011/12.Le résultat net part du groupe s'élève à 1,455 milliard, en repli de 8% en facial vs 2017/18. Cette baisse est due à des éléments exceptionnels en 2018/19 et une base de comparaison défavorable (produits exceptionnels positifs en 2017/18).Un dividende de 3,12 euros est donc proposé au vote de l'Assemblée Générale le 8 novembre 2019.En complément du relèvement du taux de distribution de dividendes, Pernod Ricard annonce son intention de procéder à un programme de rachat d'actions pour un montant maximal d'un milliard d'euros. Ce programme se déroulera sur les exercices 2019/20 et 2020/21 et les actions acquises auront vocation à être annulées.Le PDG Alexandre Ricard déclare : "l'année fiscale 2018/19 a été excellente pour Pernod Ricard. Elle démontre clairement une accélération de notre performance tout en investissant pour créer de la valeur sur le long-terme. La croissance de notre résultat opérationnel courant, de +8,7%, est la plus forte enregistrée depuis 2011/12"."Pour l'exercice 2019/20, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan 2019/21 " Transform & Accelerate ". Nous continuerons à soutenir nos marques et nos marchés prioritaires, nos investissements stratégiques et l'exécution de notre feuille de route de Développement Durable 2030. Dans un environnement particulièrement incertain, notre objectif pour 2019/20 est une croissance interne du résultat opérationnel courant entre +5% et +7%".