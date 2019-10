Pernod Ricard : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Confronté au repli de ses ventes en France depuis deux ans, Pernod Ricard lance la reconquête. "Reconquête" est le nom donné par le numéro deux mondial des spiritueux à une vaste réorganisation de sa structure dans l'Hexagone. Dans ce cadre, le groupe propose de fusionner la société Ricard avec la société Pernod pour créer une société unique "Pernod Ricard France", à compter du 1er juillet 2020. Le siège de cette nouvelle entité devrait être situé à Marseille, dans le nouveau centre d’affaires des Docks.Selon Pernod Ricard, le modèle français du groupe qui repose sur 2 sociétés et 2 réseaux de distribution est devenu trop complexe et peu agile."Autant de raisons qui exigent une réponse structurelle et donc de repenser totalement les structures des deux filiales de distribution françaises Ricard et Pernod. Il s'agit de mettre en place l'organisation qui permettra de saisir les premiers toutes les opportunités de croissance sur l'ensemble des circuits de distribution".Ce projet amènerait à ouvrir environ 280 postes au départ volontaire. Ces postes concerneraient les fonctions commerciales et marketing liées au regroupement. Cette organisation serait également source de nouvelles opportunités de développement pour les collaborateurs avec une perspective de création d'environ 90 nouveaux postes pour accompagner cette nouvelle stratégie, assure le groupe familial.La mise en place de cette organisation s'appuierait avant tout sur une logique de volontariat, a précisé Pernod Ricard.