Pernod Ricard : A suivre aujourd'hui

" La pandémie de COVID-19 a des répercussions importantes sur l’activité de l’entreprise ", a averti Pernod Ricard. Le groupe de vins et spiritueux anticipe une décroissance interne du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/20 d’environ 20%. Il prévoyait auparavant une progression entre 2% et 4%. Il précise qu'en Chine, l'activité a été très limitée en février et mars et a connu une reprise lente de l’activité à partir d’avril. Dans le travel Retail, le déclin de l’activité est de 80% entre février et fin juin.Dans le off-trade, représentant environ 75% du chiffre d'affaires, le groupe constate une réduction de 10% du chiffre d'affaires de la mi-mars à la fin juin. Dans le on-trade, représentant environ 25 du chiffre d'affaires: pas de ventes entre la mi-mars et la fin juin, les points de vente étant fermés ou n'effectuant pas de nouvelles commandes.Le 23 mars 2020, le groupe a remboursé une obligation de 850 millions d'euros plus les intérêts, pour un montant total de 863 millions d'euros, sans pénalité, trois mois avant la date de maturité, grâce à l'exercice de son droit de remboursement anticipé.La prochaine échéance significative est en avril 2021, date à laquelle 1 milliard de dollars sera dû.Pernod Ricard dispose d'environ 3,4 milliards d'euros de lignes de crédit auprès de banques, dont seulement 0,3 milliard est actuellement tiré. Ces facilités incluent une ligne de crédit syndiqué de 2,5 milliards d'euros, à échéance 2024, actuellement non tirée." Sur la base des nouvelles hypothèses de l'impact COVID-19, nous anticipons une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -20% pour l'exercice 2019/20. Nous maintenons notre cap stratégique tout en déployant un plan d'action d'envergure pour réduire nos coûts " a déclaré Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.