Pernod Ricard : Assemblée Générale Mixte du 21 novembre 2018

En synthèse

• Toutes les résolutions ont été adoptées

• Dividende : 2,36 € par action

• Renouvellement des mandats d'Administrateur de Madame Martina Gonzalez-Gallarza et de Messieurs Ian Gallienne et Gilles Samyn et nomination de Madame Patricia Barbizet en qualité d'Administratrice

• Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général pour l'exercice 2018/19

• Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général pour l'exercice 2017/18

• Renouvellement de mandats au sein des Comités du Conseil d'Administration (Conseil d'Administration post Assemblée Générale)

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2018, et de se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende : à 2,36 € par action

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 2,36 € par action au titre de l'exercice 2017/18. Un acompte de 1,01 € par action ayant été versé le 6 juillet 2018, le solde, soit 1,35 € par action, sera détaché le 28 novembre 2018 (avec une « record date » au 29 novembre 2018) et mis en paiement le 30 novembre 2018.

Renouvellement d'Administrateurs

L'Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de 4 ans les mandats d'Administrateur de

Madame Martina Gonzalez-Gallarza et de Messieurs Ian Gallienne et Gilles Samyn et a nommé pour 4 ans Madame Patricia Barbizet en qualité d'Administratrice.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général pour l'exercice 2018/19

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable à

Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général pour l'exercice 2018/19.

Approbation des éléments de la rémunération 2017/18 de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.

Conseil d'Administration du 21 novembre 2018 (à l'issue de l'Assemblée Générale)

Le Conseil d'Administration a, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, décidé de renouveler les mandats de M. Ian Gallienne en tant que membre du Comité des Rémunérations et du Comité Stratégique et de M. Gilles Samyn en tant que membre du Comité d'Audit.

Biographies

Madame Martina Gonzalez-Gallarza est diplômée de l'École de Commerce des jésuites ICADE de Madrid (Licenciatura) et a obtenu un doctorat en marketing de l'Université de Valence. Elle a poursuivi sa carrière dans le monde universitaire, exerçant différentes fonctions au sein de la Faculté d'Études de l'Entreprise de l'Université Polytechnique de Valence, notamment en tant que Directrice du département Marketing et Responsable du Bureau International. Elle a ensuite rejoint l'Université Catholique de Valence où elle a été Doyenne de la Faculté d'Études Commerciales de 2004 à 2008. Depuis novembre 2008, Madame Martina Gonzalez-Gallarza fait partie du département Marketing de l'Université de Valence où, étant actuellement Professeur Titulaire, elle exerce des activités de recherche dans le domaine du comportement du consommateur (avec plus de 50 articles publiés dans des revues académiques et plus de 100 papiers présentés dans des congrès ou conférences internationales) et enseigne dans les programmes de masters internationaux à Valence (Chambre de Commerce, UV et UCV) et à l'étranger (à l'IAE de Rennes et à l'IGC de Bremen (Allemagne) et à la LUISS University à Rome (Italie)). Elle a été Visiting Scholar (stage de recherche) à la Columbia University (NYC), à l'ESCP Europe en France et à la Sassari University (Sardaigne, Italie).

Par ailleurs, Madame Martina Gonzalez-Gallarza est membre de l'American Marketing Association, et des associations espagnole et française de Marketing.

Monsieur Ian Gallienne est Administrateur délégué de Groupe Bruxelles Lambert depuis janvier 2012.

Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD de Fontainebleau. De 1998 à 2005, il était Directeur des Fonds de private equity Rhône Capital LLC à New York et Londres. En 2005, il crée le fonds de private equity Ergon Capital Partners et en est l'Administrateur délégué jusqu'en 2012.

Monsieur Ian Gallienne est Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert* depuis 2009, d'Imerys* depuis 2010, de SGS* depuis 2013 et d'Adidas* depuis 2016.

* Sociétés cotées

Monsieur Gilles Samyn est ingénieur commercial diplômé de l'Université libre de Bruxelles (ULB) − École de Commerce Solvay au sein de laquelle il a exercé des fonctions scientifiques et académiques de 1969 à 2016. Il débute sa carrière professionnelle en qualité de conseiller au Mouvement Coopératif Belge avant de rejoindre le Groupe Bruxelles Lambert* en 1974.

Après une année en tant que conseiller indépendant, il intègre, en 1983, le groupe Frère-Bourgeois où il exerce aujourd'hui les fonctions d'Administrateur et de Président de la Compagnie Nationale à Portefeuille.

* Société cotée

Madame Patricia Barbizet est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et a débuté sa carrière en 1976 au sein du groupe Renault Véhicules à la Trésorerie avant de devenir Directrice Financière de Renault Crédit International. En 1989, elle rejoint le Groupe Pinault en qualité de Directrice Financière et devient, de 1992 à 2018, Directrice Générale d'Artémis, société d'investissement de la famille Pinault. De 2014 à 2016, elle a également été CEO & Chairwoman de Christie's International et a présidé, de 2008 à 2013, le Comité d'investissement du Fonds stratégique d'investissement (FSI). Elle est actuellement Présidente de Temaris & Associés.

Madame Patricia Barbizet est également Présidente du Conseil d'Administration de la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, Présidente de Zoé SAS et Administratrice d'Yves Saint Laurent. En avril 2018, elle a été nommée Présidente du Comité de surveillance des Investissements d'avenir



L'Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site Pernod Ricard.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2018/19 - Jeudi 7 février 2019