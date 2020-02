Pernod Ricard : Chiffre d'affaires et Résultats semestriels 2019/20 0 13/02/2020 | 07:32 Envoyer par e-mail :

+2,7% CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+5,6% EN FACIAL)

+4,3% CROISSANCE INTERNE DU ROC1 (+8,1% EN FACIAL) NOUVEL OBJECTIF2 2019/20 RESULTANT DES HYPOTHESES ACTUELLES COVID-19:

CROISSANCE INTERNE DU ROC ENTRE +2% ET +4% Regulatory News: Communiqué - Paris, 13 février 2020 Pernod Ricard (Paris:RI): CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires au S1 2019/20 s’élève à 5 474 M€, avec une croissance interne de +2,7% et une croissance faciale de +5,6% incluant un effet de change favorable dû à l’appréciation du Dollar américain et des devises émergentes vs l’Euro. Pernod Ricard affiche une croissance diversifiée et une bonne performance, dans un environnement difficile : Une croissance diversifiée en termes de Régions, avec notamment une solide performance des marchés Must-win Etats-Unis, Inde et Chine, ce dernier bénéficiant de l’impact de l’avancée du Nouvel An Chinois 3

en termes de Régions, avec notamment une solide performance des marchés Etats-Unis, Inde et Chine, ce dernier bénéficiant de l'impact de l'avancée du Nouvel An Chinois Une performance dynamique des Marques Stratégiques Internationales , en particulier de Jameson, Martell, The Glenlivet, Malibu, Ballantine's, Royal Salute et Beefeater

, en particulier de Jameson, Martell, The Glenlivet, Malibu, Ballantine’s, Royal Salute et Beefeater Un fort effet prix: +2% sur les marques Stratégiques

L’accent mis sur l’excellence opérationnelle et la priorisation des ressources, permettant une forte amélioration de la croissance interne de la marge opérationnelle de +51bps. Nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique à trois ans Transform & Accelerate : Le déploiement de notre feuille de route 2030 Sustainability & Responsibility

Le lancement de notre projet Reconquête pour retrouver la croissance sur le marché français et la réorganisation de l’activité Vins pour redynamiser sa croissance

pour redynamiser sa croissance Une gestion active de notre portefeuille de marques : réalisation des acquisitions de TX, Rabbit Hole et Castle Brands. La croissance du chiffre d’affaires est bonne, avec une base de comparaison élevée : +2,7% vs +7,8% au S1 2018/19. La performance des marchés Must-win est la suivante : Etats-Unis : +4%, forte croissance, tirée par les Whiskies et les marques « Specialty »

fort S1 avec une base de comparaison élevée (+28% au S1 2018/19), favorisé par l'avancée du Nouvel An Chinois

bonne performance, dans un environnement volatil, avec une base de comparaison élevée (+24% au S1 2018/19)

bonne croissance aux Etats-Unis, atténuée en partie par une plus faible performance au Mexique et un effet de phasage pour le Travel Retail

bonne croissance aux Etats-Unis, atténuée en partie par une plus faible performance au Mexique et un effet de phasage pour le Asie-Reste du Monde +3% : croissance tirée principalement par la Chine et l’Inde mais atténuée par le transfert de la distribution d’Imperial en Corée du Sud.

croissance tirée principalement par la Chine et l’Inde mais atténuée par le transfert de la distribution d’Imperial en Corée du Sud. Europe +3% : bonnecroissance avec une amélioration des tendances, tirée par l’Allemagne, le Royaume-Uni, une accélération en Europe de l’Est mais la poursuite de difficultés en France. Le chiffre d’affaires au T2 2019/20 s’élève à 2 991 M€, avec une croissance interne de +3,8% (+6,9% en facial), faisant suite à un T1 2019/20 modeste (+1%) et favorisé par l’avancée du Nouvel An Chinois. RESULTATS Le ROC du S1 2019/20 s’élève à 1 788m€, avec une croissance interne de +4,3% et +8,1% en facial. Pour l’ensemble de l’exercice 2019/20, l’impact de change attendu sur le ROC est estimé à +70M€4. Le taux de marge opérationnelle courant s’améliore de +51bps en croissance interne grâce à : Un fort effet prix sur les marques Stratégiques : +2%

avec une base de comparaison particulièrement élevée (+71bps au S1 2018/19) Un impact favorable de l'avancée du Nouvel An Chinois compensé par un effet de mix négatif de l'Inde Une évolution défavorable des coûtants (en particulier l'agave et l'alcool de grain neutre GNS en Inde)

Les investissements publi-promotionnels : augmentation globalement en ligne avec celle du chiffre d'affaires , avec de forts arbitrages et un accent sur les priorités stratégiques

, avec de forts arbitrages et un accent sur les priorités stratégiques Les coûts de Structure : -2%, grâce à une stricte discipline et un effet de phasage favorable (croissance attendue sur l’exercice complet 2019/20)

grâce à une stricte discipline et un effet de phasage favorable Un effet de change favorable +59 M€, principalement dû au Dollar américain (EUR/USD 1,11 au S1 2019/20 contre 1,15 au S1 2018/19) et à l’appréciation de devises émergentes contre l’Euro. Le taux d’impôt sur les bénéfices courants est d’environ 24% au S1 2019/20. Un taux proche de 25% est attendu sur l’ensemble de l’exercice 2019/20. Le résultat net courant part du Groupe s’élève à 1 216 M€, en croissance faciale de +10%, vs S1 2018/19 principalement dû à la très forte progression du ROC. Le résultat net part du Groupe s’élève à 1 032 M€, +1% en croissance faciale, malgré la forte croissance du ROC, en raison d’éléments non courants. FREE CASH FLOW ET DETTE Le free cash-flow s’élève à 570 M€, tout en augmentant les capex et stocks stratégiques, comme attendu. La Dette nette a augmenté de 1 608 M€5 par rapport au 30 Juin 2019 à 8 228 M€, en raison principalement des acquisitions, de l’augmentation du dividende et du lancement du programme de rachat d’actions6 (avec le rachat de 223 M€ au S1 2019/20). Le programme continuera au second semestre avec l’exécution d’ici le 30 juin 2020 d’une tranche supplémentaire pour un montant maximal de 300 M€. Le ratio Dette Nette / EBITDA à taux moyens était de 2,7x7 au 31 décembre 2019. A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : « La solide croissance du premier semestre 2019/20 démontre une bonne résilience de notre modèle. La croissance diversifiée en termes de régions et de marques, la poursuite d’un fort effet prix ainsi que l’amélioration de la marge opérationnelle témoignent du succès de notre plan stratégique à trois ans Transform & Accelerate. L’environnement du deuxième semestre reste particulièrement incertain sur le plan géopolitique, avec de surcroît l’apparition de l’épidémie de COVID-19. Bien que nous ne puissions pas prédire la durée et l’impact de l’épidémie, nous restons confiants dans notre stratégie. Notre principale priorité reste la santé et le bien-être de nos employés et de nos partenaires commerciaux. Je tiens à saluer l’attitude exemplaire de nos équipes dans cette période difficile. Nous soutenons leurs efforts ainsi que ceux du peuple et des autorités chinoises pour contenir l’épidémie. Prenant comme hypothèse un impact très significatif du COVID-19, principalement sur le troisième trimestre, nous anticipons à ce stade une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant pour l’exercice 2019/20 entre +2% et +4% et continuerons de suivre la situation de près. Nous maintenons notre cap stratégique et nos investissements prioritaires, afin de poursuivre l’optimisation de la création de valeur à long terme. » Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis. Une présentation détaillée du chiffre d’affaires et des résultats du premier semestre 2019/20 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent. Croissance interne

La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. L’impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent. Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l’exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition. Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d’agence a été cédé ou résilié, sur l’exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l’exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer. Résultat opérationnel courant

Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants. 1 ROC : Résultat Opérationnel Courant 2 Objectif donné au marché le 29 août 2019 d’une croissance interne du ROC comprise entre +5% et +7% 3 Nouvel An Chinois: 25 janvier 2020 vs 5 février 2019 4 Basé sur les taux moyens de change projetés le 11 février 2020, notamment un taux EUR/USD de 1,11 5 Incluant 531 M€ de Dettes locatives suite à l’implémentation d’IFRS 16 6 D’un montant maximal de 1Md€ sur les exercices 2019/20 et 2020/21, annoncé le 29 août 2019 7 Basé sur un taux moyen EUR/USD : 1,12 en 2019 A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en FY19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40. Annexes Marchés émergents Asie-Reste du Monde Amérique Europe Algérie Mongolie Argentine Albanie Angola Maroc Bolivie Arménie Cambodge Mongolie Brésil Azerbaidjan Cameroun Birmanie Caraïbes Biélorussie Chine Namibie Chili Bosnie Congo Niger Colombie Bulgarie Egypte Golfe Persique Costa Rica Croatie Ethiopie Philippines Cuba Géorgie Gabon Sénégal Equateur Hongrie Ghana Afrique du Sud Guatemala Kazakhstan Inde Sri Lanka Honduras Kosovo Indonésie Syrie Mexique Lettonie Irak Tanzanie Panama Lituanie Côte d'Ivoire Thailande Paraguay Macédoine Jordanie Tunisie Pérou Moldavie Kenya Turquie Porto Rico Monténégro Laos Ouganda République Dominicaine Pologne Liban Vietnam Uruguay Roumanie Madagascar Zambie Venezuela Russie Malaisie Serbie Ukraine Croissance interne des Marques Stratégiques Internationales Volumes S1 2019/20 Croissance interne

du chiffre d'affaires

S1 2019/20 Dont volumes Dont effet

mix-prix (en millions de

caisses de 9 litres) Absolut 6.3 -1% 1% -2% Chivas Regal 2.6 -2% -3% 1% Ballantine's 4.4 5% 3% 1% Ricard 2.4 -5% -5% 0% Jameson 4.6 9% 9% 0% Havana Club 2.5 6% 0% 6% Malibu 2.0 13% 9% 4% Beefeater 1.9 12% 13% -1% Martell 1.6 4% -3% 8% The Glenlivet 0.7 15% 8% 6% Royal Salute 0.1 17% 12% 5% Mumm 0.5 -3% -6% 3% Perrier-Jouët 0.2 1% -12% 13% Marques Stratégiques Internationales 29.8 4% 2% 2% Chiffre d’affaires par période et par région Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Semestre 1 2018/19 Semestre 1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1,389 26.8% 1,461 26.7% 72 5% 22 2% 15 1% 35 2% Asie / Reste du Monde 2,266 43.7% 2,415 44.1% 149 7% 68 3% 16 1% 64 3% Europe 1,530 29.5% 1,598 29.2% 69 4% 47 3% 7 0% 14 1% Monde 5,185 100.0% 5,474 100.0% 289 6% 137 3% 39 1% 113 2% Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Trimestre 1 2018/19 Trimestre 1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 636 26.6% 674 27.1% 37 6% 14 2% 2 0% 21 3% Asie / Reste du Monde 1,084 45.4% 1,116 44.9% 32 3% (4) 0% 4 0% 32 3% Europe 667 27.9% 694 27.9% 27 4% 21 3% 2 0% 4 1% Monde 2,387 100.0% 2,483 100.0% 96 4% 31 1% 8 0% 57 2% Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Trimestre 2 2018/19 Trimestre 2 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 753 26.9% 788 26.3% 34 5% 8 1% 13 2% 14 2% Asie / Reste du Monde 1,182 42.2% 1,299 43.4% 117 10% 73 6% 12 1% 32 3% Europe 863 30.8% 904 30.2% 42 5% 26 3% 5 1% 10 1% Monde 2,798 100.0% 2,991 100.0% 193 7% 106 4% 31 1% 56 2% Compte de résultat consolidé synthétique (En millions d’euros) S1 2018/19 S1 2019/20 Variation Chiffre d’affaires 5,185 5,474 6% Marge brute après coûts logistiques 3,239 3,419 6% Frais publi–promotionnels (799) (842) 5% Contribution après frais publi– promotionnels 2,440 2,577 6% Frais de structure (786) (789) 0% Résultat opérationnel courant 1,654 1,788 8% Résultat financier courant (157) (164) 5% Impôt sur les bénéfices courants (379) (392) 3% Résultat net des activités abandonnées, participations ne donnant pas le contrôle et quote-part du résultat net des entreprises associées (13) (15) 17% Résultat net courant part du Groupe 1,105 1,216 10% Autres produits et charges opérationnels (66) (152) NA Résultat financier non courant 1 (1) NA Impôt sur les bénéfices non courants (18) (31) NA Résultat net part du Groupe 1,023 1,032 1% Participations ne donnant pas le contrôle 14 14 4% Résultat net 1,036 1,046 1% Résultat opérationnel courant par région (en millions d'euros) S1 2018/19 S1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 5,185 100.0% 5,474 100.0% 289 6% 137 3% 39 1% 113 2% Marge brute après coûts logistiques 3,239 62.5% 3,419 62.5% 180 6% 78 2% 20 1% 82 3% Frais publi-promotionnels (799) 15.4% (842) 15.4% (43) 5% (21) 3% (7) 1% (15) 2% Contribution après PP 2,440 47.1% 2,577 47.1% 136 6% 57 2% 13 1% 66 3% Résultat opérationnel courant 1,654 31.9% 1,788 32.7% 134 8% 71 4% 3 0% 59 4% Amérique (en millions d'euros) S1 2018/19 S1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 1,389 100.0% 1,461 100.0% 72 5% 22 2% 15 1% 35 2% Marge brute après coûts logistiques 942 67.8% 986 67.5% 44 5% 5 1% 11 1% 28 3% Frais publi-promotionnels (276) 19.8% (285) 19.5% (9) 3% (1) 0% (2) 1% (6) 2% Contribution après PP 666 48.0% 701 48.0% 35 5% 4 1% 9 1% 22 3% Résultat opérationnel courant 470 33.8% 486 33.3% 16 3% (8) -2% 5 1% 18 4% Asie / Reste du Monde (en millions d'euros) S1 2018/19 S1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2,266 100.0% 2,415 100.0% 149 7% 68 3% 16 1% 64 3% Marge brute après coûts logistiques 1,353 59.7% 1,442 59.7% 89 7% 38 3% 6 0% 45 3% Frais publi-promotionnels (309) 13.6% (341) 14.1% (32) 10% (20) 7% (4) 1% (8) 2% Contribution après PP 1,044 46.1% 1,101 45.6% 57 5% 18 2% 2 0% 37 4% Résultat opérationnel courant 766 33.8% 833 34.5% 67 9% 36 5% (2) 0% 33 4% Europe (en millions d'euros) S1 2018/19 S1 2019/20 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 1,530 100.0% 1,598 100.0% 69 4% 47 3% 7 0% 14 1% Marge brute après coûts logistiques 944 61.7% 991 62.0% 46 5% 35 4% 3 0% 9 1% Frais publi-promotionnels (214) 14.0% (216) 13.5% (2) 1% 0 0% (1) 0% (1) 1% Contribution après PP 730 47.7% 775 48.5% 45 6% 35 5% 2 0% 8 1% Résultat opérationnel courant 418 27.3% 468 29.3% 50 12% 43 10% (0) 0% 7 2% Effet devises Effet devises

Semestre 1 2019/20

(en millions d'euros) Evolution des taux moyens Sur le chiffre

d'affaires Sur le

ROC S1 2018/19 S1 2019/20 % Dollar américain USD 1.15 1.11 -3.7% 50 29 Yuan chinois CNY 7.91 7.80 -1.3% 8 6 Roupie indienne INR 81.93 78.59 -4.1% 25 8 Rouble russe RUB 76.13 71.19 -6.5% 10 8 Autres devises 20 7 Total 113 59 Pour l’exercice complet 2020/19, un impact favorable de change sur le ROC d’environ +70M€ est attendu1 Notes: L’effet devises sur le ROC inclut les couvertures stratégiques sur le change 1. Basé sur les taux moyens de change projetés le 11 février 2020, notamment un taux EUR/USD de 1,11 Sensibilité du résultat et de la dette à la parité EUR/USD Impact estimé d’une appréciation de 1% de l’USD et des devises liées (1) Impact sur le compte de résultat(2) M€ Résultat opérationnel courant 15 Frais financiers (1) Résultat courant avant impôts 14 Impact sur le bilan M€ Augmentation/(diminution) de la dette nette +41 (1) CNY, HKD (2) Effet année pleine Bilan Actif 30/06/2019 31/12/2019 (En millions d’euros) (En valeurs nettes) Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 17,074 17,640 Immobilisations corporelles et autres actifs 4,002 3,626 Actifs d’impôt différé 1,590 1,615 Actifs non courants 22,665 22,882 Actifs courants Stocks et en-cours 5,756 6,046 dont en-cours de biens vieillis 4,788 5,047 dont en-cours de biens non vieillis 79 76 dont autres stocks 889 923 Créances clients (*) 1,226 2,159 dont créances d'exploitation 1,168 2,101 dont autres créances d'exploitation 59 58 Autres actifs courants 359 302 dont actifs courants d'exploitation 291 295 dont actifs courants d'immobilisation 67 7 Actif d’impôt exigible 105 89 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés courants 929 1,180 Actifs courants 8,375 9,776 Actifs destinés à être cédés 5 97 Total actifs 31,045 32,755 (*) après cessions de créances de : 674 827 Passif 30/06/2019 retraité* 31/12/2019 (En millions d’euros) Capitaux propres Groupe 15,987 15,687 Participations ne donnant pas le contrôle 195 220 dont résultat tiers 27 12 Capitaux propres 16,182 15,907 Provisions non courantes et passifs d'impôt différé 3,584 3,619 Emprunts obligataires part non courante 6,071 7,618 Dettes locatives non courantes - 424 Dettes financières et dérivés non courants 379 92 Total passifs non courants 10,034 11,753 Provisions courantes 149 213 Dettes fournisseurs 2,187 2,429 Autres passifs courants 1,058 770 dont passifs courants d'exploitation 660 721 dont passifs courants d'immobilisation et autres 398 49 Passif d’impôt exigible 307 389 Emprunts obligataires part courante 944 948 Dettes locatives courantes - 93 Dettes financières et dérivés courants 182 240 Total passifs courants 4,826 5,082 Passifs destinés à être cédés 2 14 Total passifs 31,045 32,755 * Les positions d'ouvertures du passif du Bilan Groupe ont été retraitées de la première application d'IFRIC 23 Analyse du besoin en fonds de roulement (En millions d'euros) Juin

2018 Décembre

2018 Juin

2019 Décembre

2019 S1 2018/19

variation de

BFR* S1 2019/20

variation de

BFR* En-cours de biens vieillis 4,532 4,581 4,788 5,047 64 123 Avances fournisseurs pour biens vieillis 10 29 12 13 19 1 Dettes fournisseurs associées (96) (172) (105) (182) (77) (77) En-cours de biens vieillis nets des fournisseurs et des avances 4,447 4,439 4,695 4,878 7 47 Créances clients avant affacturage/titrisation 1,641 2,704 1,842 2,928 1,054 1,070 Avances clients (6) (6) (24) (17) (1) 7 Autres actifs courants 353 305 338 340 (1) (20) Autres stocks 869 849 889 923 (16) 15 En-cours de biens non vieillis 71 84 79 76 11 (3) Dettes fournisseurs et autres (2,471) (2,719) (2,717) (2,951) (238) (206) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Brut 457 1,217 405 1,299 809 864 Créances clients affacturées/titrisées (610) (772) (674) (827) (162) (143) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Net (153) 445 (269) 472 648 721 - - - Besoin en Fonds de Roulement 4,294 4,884 4,427 5,350 654 768 * aux taux de change moyens Dont variation courante 651 763 Dont variation non courante 3 5 Dette Nette (En millions d'euros) 30/06/2019 12/31/2019 Courant Non courant Total Courant Non courant Total Emprunts obligataires 944 6,071 7,015 948 7,618 8,566 Crédit syndiqué - - - - - - Billets de trésorerie - - - - - - Autres emprunts et dettes financières 177 363 540 226 81 307 Autres passifs financiers 177 363 540 226 81 307 Endettement financier brut 1,121 6,434 7,555 1,174 7,698 8,873 Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur - (13) (13) - (15) (15) Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur - 2 2 - 0 0 Instruments dérivés en couverture de juste valeur - (12) (12) - (15) (15) Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés actifs en couverture économique d'actifs nets - - - - - - Instruments dérivés passifs en couverture économique d'actifs nets 0 - 0 4 - 4 Instruments dérivés en couverture économique d'actifs nets 0 - 0 4 - 4 Endettement financier apres couverture 1,121 6,422 7,543 1,178 7,684 8,862 Trésorerie et équivalents de trésorerie (923) - (923) (1,152) - (1,152) Endettement financier net hors dettes locatives 198 6,422 6,620 26 7,684 7,710 Dettes locatives * - - - 93 424 517 Endettement financier 198 6,422 6,620 120 8,108 8,228 *Les dettes locatives au 31 décembre 2019 incluent les contrats précédemment qualifiés de location financement et présentés au sein des « Autres emprunts et dettes financières » au 30 juin 2019 pour un montant de 28 millions d’euros. Variation de la dette (En millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2019 Résultat opérationnel 1,588 1,636 Dotations aux amortissements d'immobilisations 111 174 Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles 26 8 Variation nette des provisions 4 75 Retraitement des contributions faites aux fonds de pension acquis d'Allied Domecq et autres 3 Variations de juste valeur des dérivés commerciaux et actifs biologiques (5) (3) Résultat des cessions d'actifs (1) (7) Charges liées aux plans de stocks options 18 21 Capacité d'autofinancement avant intérêts financiers et impôts (1) 1,744 1,903 Diminution / (augmentation) du besoin en fonds de roulement (654) (768) Intérêts financiers et impôts nets versés (374) (401) Acquisitions nettes d'immobilisations non financières et autres (131) (164) Free Cash Flow (2) 585 570 dont Free Cash Flow courant (3) 622 627 Acquisitions nettes d'immobilisations financières et d'activités et autres (103) (540) Dividendes et acomptes versés (636) (843) (Acquisition) / cession de titres d'auto-contrôle (54) (228) Diminution / (augmentation) de l'endettement (avant effet devises et effet non cash sur dettes locatives) (208) (1,041) Impact d'ouverture IFRS 15 16 Incidence des écarts de conversion (69) (36) Effet non cash sur les dettes locatives (4) (531) Diminution / (augmentation) de l'endettement (après effet devises effet non cash sur dettes locatives) (5) (260) (1,608) Endettement net à l'ouverture de l'exercice (6,962) (6,620) Endettement net à la clôture de l'exercice (7,223) (8,228) Note: les impacts IFRS 16 sont: (1) +56M€ / (2) +42M€ / (3) +38M€ / (4) -531M€ / (5) -489M€ Maturité de la dette au 31 décembre 2019 Mds € [Les graphiques manquants sont disponibles sur le document original et sur www.pernod-ricard.com] Note: Liquidité à fin décembre 2019: 1,2 Mds€ de liquidité et 2,5 Mds€ de credit syndiqué non tiré (crédit syndiqué arrivant à échéance en juin 2024) Dette brute après couvertures à Decembre 2019 : 13% variable et 87% fixé

EUR à 46% et USD à 54% Détail des emprunts obligataires Devise Nominal Coupon Date d’émission Date d’échéance EUR 850 M€ 2,000% 3/20/2014 6/22/2020 650 M€ 2,125% 9/29/2014 9/27/2024 500 M€ 1,875% 9/28/2015 9/28/2023 600 M€ 1,500% 5/17/2016 5/18/2026 1 500 M€ dont: 10/24/2019 500 M€ 0.000% 10/24/2023 500 M€ 0.500% 10/24/2027 500 M€ 0.875% 10/24/2031 USD 1 000 M$ 5,750% 4/7/2011 4/7/2021 1 500 M$ 4,450% 10/25/2011 1/15/2022 1 650 M$ dont : 1/12/2012 800 M$ à 10,5 ans 4,250% 7/15/2022 850 M$ à 30 ans 5,500% 1/15/2042 201 M$ Libor 6mois + marge 1/26/2016 1/26/2021 600 M$ 3,250% 6/8/2016 6/8/2026 Evolution du ratio Dette nette / EBITDA Taux de clôture Taux moyen(1) Taux EUR/USD: Juin 2018/19 -> Decembre 2019/20 1,14 -> 1,12 1,14 -> 1,12 Ratio au 30/06/2019 2,3 2,3 EBITDA & génération de cash hors effets périmètre et change 0,1 0,1 Effets périmètre(2) et change 0,2 0,3 Ratio au 31/12/2019 2,7 2,7 (3) (1) Taux moyen des douze derniers mois de la clôture (2) y compris l'impact de l'IFRS 16 (3) Le ratio Dette nette / EBITDA du crédit syndiqué retraité de l'IFRS 16 est de 2,6 BPA après dilution (x 1 000) S1 2018/19 S1 2019/20 Nombre d’actions en circulation à la clôture 265,422 265,422 Nombre moyen d’actions pondéré (pro rata temporis) 265,422 265,422 Nombre moyen d’actions auto-détenues (pro rata temporis) (1,215) (1,462) Effet dilutif des stock options et actions de performance 1,274 1,303 Nombre d’actions pour le calcul du BPA après dilution 265,481 265,263 (M€) et (€/action) S1 2018/19 S1 2019/20 faciale ∆ Résultat net courant part du Groupe 1,105 1,216 10.0% Résultat net courant part du Groupe par action dilué 4.16 4.58 10.1% Hypotheses actuelles COVID-19 et impact sur ROC 2019/20 Chine: On-trade Tous les établissements fermés en février, et jusqu’à la fin juin pour la province du Hubei

Reprise progressive à partir de mars ; retour à la normale d’ici juin Off-trade Impact significatif sur les points de vente Traditionnels et Modern Off-trade à partir de fin janvier et durant février

Retour à la normale en mars Travel Retail Asie Réduction d’environ deux tiers du nombre de passagers chinois en février et mars

Reprise progressive à partir d’avril ; retour à la normale d’ici juin Impact de la réduction de chiffre d’affaires en Chine et Travel Retail Asie sur le ROC du Groupe : Impact sur le chiffre d’affaires 2019/20 du Groupe : c. -2%

Maintien des investissements stratégiques tout en activant des mesures ciblées pour atténuer l’impact

Impact sur le ROC 2019/20 du Groupe : c. -3% Prochaines communications DATE¹ EVENEMENT Mardi 10 Mars 2020 Conférence téléphonique Amérique du Nord Jeudi 23 Avril 2020 Chiffre d’affaires T3 2019/20 Mardi 26 Mai 2020 Conférence téléphonique "Sustainability & responsibility" 1 Ces dates sont indicatives et susceptibles de changer Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200212005994/fr/

