Pernod Ricard : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 12 décembre 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PERNOD RICARD (+ 3,99% à 146,06 euros)Pernod Ricard progresse, soutenu par l'annonce de l'intrusion du fonds activiste Elliott à son capital. Le fonds dirigé par Paul Singer a révélé ce matin avoir acquis plus de 2,5% du numéro deux mondial des vins et spiritueux pour un montant estimé à un milliard d'euros en vue de le pousser à améliorer ses marges et sa gouvernance. Elliott, qui gère environ 35 milliards de dollars et qui est connu pour sa capacité à mettre la pression sur sa cible, note que le propriétaire du champagne Mumm et du whisky Glenlivet a perdu des parts de marché dans des segments clés.