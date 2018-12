Pernod Ricard : Elliott acquiert 2,5% des intérêts et propose un plan d'amélioration

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les fonds d'investissement conseillés par l'activiste britannique Elliott ont informé mercredi détenir 2,5% des intérêts économiques de Pernod Ricard. Elliott estime que le groupe de spiritueux représente "une des opportunités d'investissement les plus intéressantes du secteur", selon un communiqué diffusé mercredi.

Le fonds d'investissement estime néanmoins que le rendement total pour l'actionnaire de Pernod Ricard a été inférieur à celui offert par ses concurrents au cours de la dernière décennie, alors que le groupe familial a perdu des parts de marché dans des segments clés. Elliott pointe également une gouvernance d'entreprise "inadaptée" et une culture "peu ouverte sur l'extérieur".

Elliott a précisé avoir rencontré Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, et écrit au conseil d'administration du groupe afin de faire part de son analyse et de ses réflexions sur la création de valeur. Ses recommandations comprennent le lancement d'un "plan d'amélioration plus ambitieux pour combler l'écart de rentabilité avec la concurrence et l'alignement de la gouvernance d'entreprise avec les meilleures pratiques de marché des entreprises comparables".

En outre, Elliott a déclaré vouloir poursuivre un dialogue "constructif" avec la société et continuer à travailler de manière collaborative en vue de la mise en place de ces améliorations durables.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Elliott n'a pas pu fournir la date d'entrée du fonds au capital de Pernod Ricard, ni le montant de son investissement total. Un porte-parole du groupe de spiritueux n'était pas en mesure de commenter cette information dans l'immédiat.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire